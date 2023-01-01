Перезагрузка. Книга-тренинг для творческих людей. Лора Шмидт (книга, 2020) слушать онлайн

Кому подойдёт книга-тренинг «Перезагрузка»? Для людей творческих профессий, которые не хотят ждать, пока снизойдёт муза, а готовы приложить все усилия для того, чтобы подружиться и эффективно сотрудничать с ней. При этом неважно являетесь ли вы писателем, художником или вяжете на заказ. Задача книги: помочь вам, если вы не в ресурсе, если нет сил творить, но вы знаете, что это вам НАДО. Следуя рекомендациям, вы сможете творить независимо от вашего текущего настроения, состояния и желания.



Перезагрузка слушать на видеосервисе Wink.