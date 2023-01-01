Перезагрузка ИИ. Создание искусственного интеллекта, которому можно доверять. Гэри Маркус, Эрнест Дэвис. Ключевые идеи книги (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Искусственный интеллект принципиально изменил нашу жизнь: GPS-навигаторы помогают легко проложить маршрут, электронные переводчики позволяют любому справиться с самыми редкими языками, системы распознавания лиц становятся помощниками полицейских. Все это со временем будет только совершенствоваться. А еще в недалеком будущем нам на помощь придут роботы, избавив многих от докучной и опасной работы. Или нет? Гэри Маркус и Эрнест Дэвис посвятили изучению ИИ годы и теперь преисполнены обоснованного скепсиса. Компьютеры хранят в своей памяти горы информации, но от этого не становятся умнее. Роботы все чаще оказываются звездами демороликов, но это не делает их более умелыми. Благодаря ИИ машины наделены способностью видеть, слышать, учиться, но все это делают одинаково плохо. Что не так с искусственным интеллектом? И есть ли у нас время это исправить?



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