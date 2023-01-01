Перезагрузка 1.0. с Юлией Высоцкой. Юлия Высоцкая
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Перезагрузка 1.0. с Юлией Высоцкой. Юлия Высоцкая

Перезагрузка 1.0. с Юлией Высоцкой. Юлия Высоцкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Саморазвитие0+

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Сюжет

На лекции Юлия Высоцкая и приглашенные эксперты расскажут о здоровом питании, спорте и о здоровом образе жизни, а также о разумном и обоснованном подходе к нему. Юлия Высоцкая – актриса театра и кино, телеведущая, кулинар и основатель Невинного клуба.

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