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Перезагрузка 1.0. с Юлией Высоцкой. Юлия Высоцкая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Саморазвитие0+
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Сюжет
На лекции Юлия Высоцкая и приглашенные эксперты расскажут о здоровом питании, спорте и о здоровом образе жизни, а также о разумном и обоснованном подходе к нему. Юлия Высоцкая – актриса театра и кино, телеведущая, кулинар и основатель Невинного клуба.
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