Перейти в наступление. Правила лидера на пути к постоянным инновациям. Бехнам Табризи. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Как всемирно известные компании развивают мышление победителя, которое формирует их культуру и влияет на каждого сотрудника? Исследование Стэнфордского университета раскрывает восем�ь ключевых элементов, которыми руководствуются мировые гиганты, такие как Apple, Amazon, Microsoft и другие. Вооружившись этой книгой, компании и их лидеры смогут пойти в наступление и создать инновационный конкурентоспособный бизнес в условиях современного быстро меняющегося рынка.



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