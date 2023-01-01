Перевод с особого. Евгения Михайлова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Настя отчаянно защищает хрупкий мир, в котором существует вместе с сыном, но ее обычно замкнутый ребенок сам впускает в их крепость окровавленного мужчину, позвонившего в дверь среди ночи… Денис привык считать себя сильным человеком, способным самостоятельно решать любые проблемы. Однако он едва не погибает и почти теряет бизнес, а заодно желание жить и бороться… Судьбы героев затейливо переплетаются, и самые тугие узлы придется распутывать частному детективу Сергею Кольцову. Высокий профессионализм и блестящий литературный талант Евгении Михайловой очаруют любого читателя. Ее романы уникальны, они переворачивают душу и заставляют чаще биться сердце. Она мастер социального детектива, в ее остросюжетных романах находят отражение самые актуальные проблемы современного российского общества.



Перевод с особого слушать на видеосервисе Wink.