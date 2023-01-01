Перевернутый крест. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Проклятое место… Это словосочетание – не пустой звук! Год простоял заброшенным роскошный особняк (ранее принадлежавший сатанистам, которые зверски перебили друг друга) и вот, в него приезжают новые хозяева, по сути своей ничуть не лучше прежних… Дополнительная информация: эту аудиокнигу не рекомендуется слушать детям и людям со слабыми нервами…



Перевернутый крест слушать на видеосервисе Wink.