Перевернутый крест. Илья Деревянко
Wink
Аудиокниги
Перевернутый крест. Илья Деревянко

Перевернутый крест. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика111 мин18+

Сюжет

Проклятое место… Это словосочетание – не пустой звук! Год простоял заброшенным роскошный особняк (ранее принадлежавший сатанистам, которые зверски перебили друг друга) и вот, в него приезжают новые хозяева, по сути своей ничуть не лучше прежних… Дополнительная информация: эту аудиокнигу не рекомендуется слушать детям и людям со слабыми нервами…

Перевернутый крест слушать на видеосервисе Wink.

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