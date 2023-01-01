Перевал в середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста. Джеймс Холлис (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Почему, достигнув среднего возраста, многие из нас обнаруживают, что в душе воцарился разлад? Почему именно в этот период? Почему мы называем его кризисом? И в чем заключается его смысл? Кризис среднего возраста, или, как называет его автор, перевал в середине пути, открывает перед нами возможность переосмыслить собственную жизнь и задать вопрос, который пугает и освобождает одновременно: «Кто я такой, если не брать в расчет мою биографию и социальные роли?» Перевал в середине пути открывает поразительную, хотя и болезненную возможность пересмотра представлений о самом себе. Тот, кто сможет это сделать, превратит свою жизнь в более осмысленную и откроет новые для себя возможности.



Перевал в середине пути слушать на видеосервисе Wink.