WinkАудиокнигиПеревал Дятлова: Главная загадка трагедии – выход всех из палатки. Радио «Комсомольская правда»
Перевал Дятлова: Главная загадка трагедии – выход всех из палатки. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика16+
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Сюжет
Так записал в своем дневнике руководитель поиска пропавших туристов – Евгений Масленников, архив которого продолжают изучать наши корреспонденты
Перевал Дятлова: Главная загадка трагедии – выход всех из палатки слушать на видеосервисе Wink.