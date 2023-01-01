Перестань работать и начни зарабатывать: 10 секретов, как выжать максимум из каждой минуты. Иван Исаев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Чем отличается успешный человек от неудачника? Тем, что он грамотно использует свои ресурсы: окружение, возможности собственного мозга и – самое главное – время. А время, как известно, равно деньги. Его можно потратить на прокрастинацию и пустые разговоры, а можно заставить приносить доход. Д�есять советов, которые содержатся в этой книге – это стройная система, образ мышления, который приводит к успеху. Но для того, чтобы эта система заработала, нужно действовать. Попробуйте внедрять в свою жизнь по три секрета в месяц, и увидите, что получится…



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