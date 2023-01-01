Перерождение. Галина Чередий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто такие оборотни? Этот вопрос не волновал Аврору до тех пор, пока она не вышла как-то вынести мусор на ночь глядя и не подверглась нападению кошмарной твари, выбравшей ее в качестве жертвы для совершенно особенного случая. Но монстр напрасно обманулся маленьким ростом и хрупким сложением де�вушки. Исполнять роль ягненка для заклания она категорически не согласна. Внимание! Героиня – язва. Герой – настоящий кобель. Прямо с хвостом. И между ними не искры – натуральный пожар! Содержит нецензурную брань.



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