Перелетная птица. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Муж Валентины Евгений нашел себе работу вахтенным методом. Не подозревая ничего плохого, она с легким сердцем отпустила его на очередную вахту. По соседству с Валентиной жила сестра Евгения Раиса. Однажды Валентина, по привычке, забежала к ней и обомлела. У Раисы она обнаружила Евгения, который не собирался возвращаться домой. Оказалось, Евгений вернулся с очередной вахты не один, а с Мариной, на которой собрался жениться. Об этом радостно сообщила Марина, заодно уточнив, что они с Евгением приехали за разводом. Валентина была сама не своя: столько лет прожить с мужем, а потом быть им вот так без всяких объяснений брошенной?! Сын Валентины и Евгения Саша старался успокоить мать. Валентина не знала, дать ли ей быстрый развод или устроить скандал, чтобы отомстить «вероломному» супругу. Однажды Евгений зашел к Валентине, вскоре за ним прибежала Марина. Валентина не сдержалась и устроила бурный скандал, в результате, женщины даже подрались. Спустя короткое время Валентина решила действовать так же нагло, как ее соперница, она заявилась без приглашения на день рождения Раисы и попыталась спровоцировать новый скандал. Евгений увел ее домой, и… остался у Валентины до утра. Утром примчалась Марина и убедилась в том, что Евгений бросил ее ради… своей жены. Евгений вернулся домой, но былого покоя в доме уже не было. Валентина никак не могла простить мужа за измену. Однажды она узнала, что и сын Саша собирается пойти работать… вахтенным методом. Валентина постаралась отговорить его, но в результате ссоры с сыном собрался уехать и Евгений. Отец и сын отправились на вахту. Подходило к концу время их работы, вот-вот они должны были вернуться. Валентина страдала, боясь, что Евгений вновь бросил ее. Саша вернулся, Валентина в отчаянии, решила, что Евгений не приедет. Она ошиблась, Евгений вернулся к жене. Он рассказал, что их сын собирается учиться, и Евгений решил пойти учиться вместе с ним. Валентина, наконец, начала понимать, что нельзя только контролировать своих близких, им еще и нужно доверять.



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