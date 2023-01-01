Перекресток. Мэтт Бролли (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В маленьком приморском городке объявился маньяк, который мстит за темную тайну, уходящую корнями в далекое прошлое. На пляже нашли истекающую кровью Веронику Ллойд, волонтера местной церкви, а следом за ней в соседней церкви был найден в столь же ужасном состоянии священник, и эти жертвы – не последние. За раскрытие преступлений берется детектив-инспектор Луиза Блэкуэлл. Но в городке больше секретов, чем она могла себе представить. Кому она может доверять и кто знает больше, чем показывает?



Перекресток слушать на видеосервисе Wink.