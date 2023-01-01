Перекресток. INFINITY. Андрей Красников (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет пятую аудиокнигу популярной серии «Перекресток» известного российского писателя Андрея Красникова – «Перекресток V. INFINITY». Книга озвучена популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Так и не добившись внимания администрации, Фантом принимает решение на время уйти в тень и заняться более вдумчивым развитием своего персонажа. Стандартные квесты, неспешный фарм, дружба с потерявшими бдительность неписями, поэтапный сбор нового комплекта, апгрейд уже имеющихся вещей… Но цель остается прежней, все средства по-прежнему хороши, а прогулки по Бесконечному подземелью могут обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Приключения продолжаются! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Перекресток слушать на видеосервисе Wink.