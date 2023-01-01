Переговоры без поражения. Гарварский метод. Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Роджера Фишера «Переговоры без поражений» основана на гарвардском методе переговоров, разработанном как итог многолетних университетских исследований. Этот метод входит в программу юридических колледжей США, опробован в торговых сделках и в личных конфликтах. Авторы исходят из корр�ектного, уважительного отношения противников друг к другу. Они помогают правильно определить интересы сторон конфликта, распознать манипулятивные тактики и структурировать диалог, чтобы сделать его продуктивным. Метод эффективно работает в тех случаях, когда стороны готовы к компромиссам и ищут взаимовыгодное решение. Книга входит в список пяти лучших книг по версии Forbes.



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