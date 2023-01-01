Переговоры. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Переговоры – обязательная часть жизни каждого человека. Каждый день мы разговариваем со множеством людей и хотим, чтобы нас понимали. Каждый день мы ведем тысячи переговоров и очень часто остаемся недовольны тем, как их провели. Каждый день, разговаривая, мы хотим чего-то достичь, получить выгодные условия будь то в магазине или же на деловых полях бизнеса. Мы говорим, говорят с нами… Как сделать так, чтобы общение приносило радость или, по крайней мере, не приносило разочарования? Подобным вопросом задавались, думаю, многие. Но КАК?.. Остается вопросом. С первого взгляда может показаться, что книга предназначена для тех, кто зарабатывает переговорами, заключает сделки и торгуется. Но это не так. Несмотря на то, что разговор в книге пойдет на примере предприятия, она будет интересна всем, поскольку наша жизнь не возможна без переговоров. Совсем.



Переговоры слушать на видеосервисе Wink.