Передчуття океану. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

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Аудіокнига з новелою «Передчуття океану» із роману Олеся Гончара «Тронка». Кожен шкільний випускний вечір, як закінчення прелюдії перед великим і дорослим життям. Яким воно буде ніхто достеменно сказати не може. Але існують лише мрії. Колись і герой новели капітан Дорошенко залишив село свого дитинства Лиманське. Попереду його чекали моря і океани, малі та великі судна. Але спочатку були мрії. Мрії про великий океан серед широкого українського степу. І у молодих героїв новели існують такі мрії, а поки вони із захопленням слухають оповідання старшого земляка. Все докладно Ви почуєте у новелі «Передчуття океану» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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