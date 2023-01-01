ПЕРЕД КОНЦОМ СВЕТА (синдром восьмидесятника). Виктор Васильевич Озерский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Остросюжетный роман Виктора Озерского «Перед концом света» о людях, которые пережили или не выжили в «лихие» девяностые, кто смог приспособиться к правилам современной жизни, а кому так и не удалось это сделать. Главный герой Петрович, рядовой чиновник собеса. Он рано овдовел и один воспитал �дочь Олесю. Честный, интеллигентный, в чем-то беззащитный человек с «синдромом восьмидесятника», горячо поддержавший горбачёвский курс на построение социализма «с человеческим лицом» и обманутый в своих ожиданиях.



ПЕРЕД КОНЦОМ СВЕТА (синдром восьмидесятника) слушать на видеосервисе Wink.