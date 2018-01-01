Пепельная земля. Александр Конторович (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Если кому-то из продажных деятелей ОЧЕНЬ хочется заработать – то никакие интересы родной страны не могут стать тому препятствием. Если можно наварить денег, продав стратегические запасы за границу, то никакая спецслужба тому помехой не будет. И любой, кто посмеет встать на дороге у бизнеса, получит срок за «неумный» патриотизм.Но кто бы мог подумать, что однажды на горизонте встанут дымные столбы от разрывов – и весь привычный мир внезапно рухнет? И теперь надо как-то выживать. Но – как? Сбившись в звериную стаю, грабить окрестности – или взвалить на плечи непосильную ношу по спасению всех уцелевших? Какой путь выбрать? Личного благополучия или помощи уцелевшим людям? У майора Рыжова есть на это ответ… © Storysidе



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