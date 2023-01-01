WinkАудиокнигиПепел и пыль. Игер Кау
Пепел и пыль. Игер Кау (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези662 мин16+
Сюжет
Вторая аудиокнига цикла «Аларийский цикл» Ты проснулся на берегу лесного озера. Ты не знаешь, как туда попал и зачем, не помнишь даже своего имени. Твои попутчики – и защита от разных бед, и шанс умереть быстро и болезненно. Какой ты боец, узнали многие. Какой ты маг, никто не расскажет. Путь долог, пыль дорог смешана с пеплом…
Пепел и пыль слушать на видеосервисе Wink.