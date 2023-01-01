Пелевин В. Принц Госплана в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Виктор Пелевин, Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается повесть Виктора Пелевина «Принц Госплана», включающая в себя элементы киберпанка, в исполнении Дмитрия Быкова . Александр Лапин – программист одного из госучреждений позднесоветской эпохи, увлекающийся компьютерной игрой Prince of Persia и отождествляющий себя с еe безымянным персонажем. Главного героя мучает вопрос – какова цель его жизни, реальна ли она, или всe, что он видит – видит через экран монитора? В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.



Пелевин В слушать на видеосервисе Wink.