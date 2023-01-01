Пеленки-распашонки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Александр Гурьев делает своей любовнице Татьяне предложение. Он узнает, что она беременна, но рожать не хочет, потому что ребенок не входит в ее жизненные планы. Александр поражен – он был уверен, что Татьяна хочет иметь детей. После очередной ссоры с Татьяной Александр случайно встречает свою давнюю любовницу Людмилу и узнает, что он отец ее шестилетней дочери. Александр упрекает ее в том, что она родила ребенка и не поставила его в известность. Людмила напоминает Александру, что он категорически отказывался заводить детей. Александр узнает, что у Татьяны случился выкидыш. Она уезжает на время к родителям. Александр же полон решимости принимать участие в воспитании дочери. Но Сашенька не хочет учиться читать, ее интересуют только куклы. Она демонстрирует свое нежелание общаться с Александром. Он обескуражен – он совсем иначе представлял в мечтах своего ребенка. Людмила утешает его и просит набраться терпения. Она дает понять, что надеется на возобновление отношений с Александром, но он говорит, что любит Татьяну. Людмила прогоняет Александра. Александр понимает, что должен вернуть Татьяну в свою жизнь. Он приходит к ней и повторно предлагает ей руку и сердце. Людмила решается открыть Сашеньке, что Александр – ее отец. Александр опасается, что Татьяна будет ревновать его к дочери, но она готова помочь ему наладить с девочкой контакт.



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