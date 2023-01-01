Пэгаз. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«…У меня, как у всякого „завзятого“ охотника, перебывало много собак, дурных, хороших и отличных – попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики; но лучший без всякого сомнения пес, которым �я когда-либо обладал, был длинношерстый, черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке „Пэгаз“, купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа за сто двадцать гульденов – около восьмидесяти рублей серебром. Мне несколько раз – впоследствии времени – предлагали за нее тысячу франков…»



Пэгаз слушать на видеосервисе Wink.