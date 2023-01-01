Печать Нострадамуса. Мрачное наследие. Оксана Пелевина (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение захватывающей истории о Мадлен Бланкар – внучке Нострадамуса и героине популярной новеллы мобильного приложения «Лига мечтателей»! Понравится любителям загадок, головоломок и романтики! Французская столица объята пламенем восстания. Спасаясь от врагов короны, король и его свита бегут из Парижа. Но не всем обитателям Лувра удается покинуть захваченную мятежниками столицу. Настойчивые видения, сулящие смерть невинным душам, заставляют внучку Мишеля Нострадамуса Мадлен Бланкар задержаться в кишащем врагами городе. Однако не только чужая смерть тревожит девушку. Цыганское пророчество предупреждает Мадлен о тройном предательстве, что больно ранит ее сердце и поставит под угрозу свободу и жизнь.



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