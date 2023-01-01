Павлик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Павлик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Павлик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Павел вернулся из армии и узнал, что его мать Людмила живет с Яровым, которого он считал врагом. До армии юноша связался с плохой компанией, однажды после драки молодых людей забрали в милицию. Их дело вел Яров. Испугавшись того, что сын «пойдет по наклонной», мать, по совету Ярова, попросила в военкомате забрать его поскорее в армию. Теперь Павел решил выжить Ярова из своего дома. Узнав о том, что у Ярова аллергия на кошек, Павел принес котенка, убедив мать в том, что спас животное от гибели. Яров жестоко страдал от удушья и кашля, ему пришлось принимать лекарство против аллергии. Вскоре Павел узнал о том, что мать и Яров подали заявление в ЗАГС. Он обиделся на то, что Людмила не посоветовалась с ним. Павел предпринял новую атаку против Ярова. Он привел в дом Анфису, заявив, что она ждёт ребёнка от другого, но он собирается жениться на девушке и записать ее ребенка на себя. Мать пришла в ужас, считая, что Павел поступает по-детски глупо. Но Людмила и не подозревала, что ее сын затеял мистификацию. Анфиса вовсе не была беременна, она носила накладку, чтобы заставить всех поверить в беременность. Устав от «холодной войны» с Павлом, Яров психанул и собрался уйти, Людмила согласилась жить вместе с Яровым подальше от родного сына. Павел скучал без матери, но надеялся, что она одумается и вернется одна. Вскоре мать действительно вернулась, но одновременно она узнала о спектакле, который сын разыграл для них с Яровым. Анфиса ушла. Мать обиделась на Павла и перестала с ним разговаривать. Павел, наконец, понял, что в их с Яровым войне победителей не оказалось. Все, чего он добился – принес боль своей матери, которую любил и уважал. Павел решил оставить мать в покое, и уехать в другой город на заработки. Когда, спустя время, мать пригласила его на свадьбу, он отказался. Мать, думая, что сын до сих пор не может принять Ярова, расстроилась. Но выяснилось, что у Павла в день свадьбы была рабочая смена. Он сообщил, что обязательно приедет на следующий день после регистрации брака.

Павлик слушать на видеосервисе Wink.

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