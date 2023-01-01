Паутина миров. Славия. Книга 5. Возмездие. Иван Шаман (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Иван Шаман – молодой писатель-фантаст, один из самых популярных сетевых авторов. Представляем в аудиоформате большую серию книг писателя – «Паутина миров». Романы, составившие эту серию, написаны в жанре фэнтези в антураже РеалРПГ. Первое пятикнижие серии носит название «Империя»; «Славия» – второй цикл романов по этому миру. Предлагаем вам пятую книгу этого цикла. Его предали самые близкие люди. Он лишён и свободы, и прежних сил, но остался жив. А значит, его враги не смогут спать спокойно. В далёких лесах находится непокорное государство Славия, которое не смирилось с властью империи демонов. Именно туда направляется главный герой, чтобы набраться сил и жестоко отомстить врагам и предателям. В пятой, заключительной книге цикла нас ждёт большая и решающая битва. Славия освящена и готова к войне с империей. А та уже подогнала свои адские боевые машины. Чем закончится противостояние? Финал истории – в предлагаемой аудиокниге.



Паутина миров слушать на видеосервисе Wink.