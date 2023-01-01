Паутина. Алексей Калугин
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Паутина. Алексей Калугин

Паутина. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика826 мин12+
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Сюжет

На Земле продолжается Сезон Катастроф, и в разных местах планеты появляются все новые и новые аномальные зоны. Группа «Квест-13», направленная Центром Изучения Катастроф в пустыню Гоби, в Зону 41, сначала сталкивается с «черными» квестерами, а потом проникает в глубокий колодец, ведущий в лабиринт. И там очень многое напоминает о местах, расположенных за тысячи километров от Монгольской Гоби. Совпадение? Четверке квестеров приходится на собственном опыте убедиться, что это не так. Странная Игра без правил продолжается…

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