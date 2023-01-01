Пасынок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Муж Елены Волгиной Михаил очень любит сына от первого брака Илью. Каждые выходные подросток приходит к отцу. Елена пыталась наладить с ним контакт, но в ответ получала лишь злые насмешки. Нервы Елены не выдержали, и она попыталась внушить мужу, что ему не стоит так много времени уделять сыну. Михаил резко отреагировал на ее слова. Однажды Илья сообщил, что его мать развелась с новым мужем, потому что до сих пор любит Михаила. Елена начала ревновать мужа к Кристине и, в конце концов, прогнала мужа. Вскоре она раскаялась в своем поступке, понимая, что сделала все, чтобы Михаил вернулся в прежнюю семью. Но выясняется, что тот пропал – не появляется на работе и живет, неизвестно где. Илья пришёл к Елене и попросил прощения за свое поведение. Он надеялся, что его родители снова сойдутся, но понял, что матери отец не нужен. Илья рассказал, что отец живет у друга, он впал в депрессию из-за разлуки с Еленой. Михаил возвращается к Елене. Илья уверяет мачеху, что отец очень ее любит. Наконец, Елена почувствовала себя счастливой – она подружилась с сыном любимого мужа.



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