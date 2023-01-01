Пастушеские воспоминания. Александр Казбеги (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В 18… году я решил заняться пастушеством. Мне захотелось обойти родные горы и долины, ближе сойтись с народом и самому испытать радости и тревоги, неразлучные с жизнью пастуха. У меня, человека гор, было небольшое стадо овец. Продав кое-какие земли, я увеличил свою отару, раздобыл себе ружье, в р�уку взял посох и превратился в пастуха…» Электронная версия произведения публикуется по изданию 1955 года.



Пастушеские воспоминания слушать на видеосервисе Wink.