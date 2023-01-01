Партнерское соглашение. Как построить совместный бизнес на надежной основе. Дэвид Гейдж. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Перед тем как открывать совместный бизнес, прочтите книгу Дэвида Гейджа «Партнерское соглашение». Она предотвратит недовольство и погасит конфликты в самом зародыше. Автор определяет главные проблемы, с которыми сталкиваются бизнес-партнеры. То, что кажется несущественным на начальном этапе работы, может стать критически важным через 10 лет. Чтобы избежать затруднительного положения, воспользуйтесь рекомендациями профессионала, который специализируется на разрешении таких споров. Эта книга — инструмент, который поможет понять и оценить ключевые проблемы раньше, чем они начнут угрожать благополучию вашей компании. Дэвид Гейдж делится реальными кейсами из своей практики, когда бизнесменам удавалось восстановить разрушенные отношения или мирно расстаться друг с другом.
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