Партнерское соглашение. Как построить совместный бизнес на надежной основе. Дэвид Гейдж. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед тем как открывать совместный бизнес, прочтите книгу Дэвида Гейджа «Партнерское соглашение». Она предотвратит недовольство и погасит конфликты в самом зародыше. Автор определяет главные проблемы, с которыми сталкиваются бизнес-партнеры. То, что кажется несущественным на начальном этапе работы, может стать критически важным через 10 лет. Чтобы избежать затруднительного положения, воспользуйтесь рекомендациями профессионала, который специализируется на разрешении таких споров. Эта книга — инструмент, который поможет понять и оценить ключевые проблемы раньше, чем они начнут угрожать благополучию вашей компании. Дэвид Гейдж делится реальными кейсами из своей практики, когда бизнесменам удавалось восстановить разрушенные отношения или мирно расстаться друг с другом.



Партнерское соглашение слушать на видеосервисе Wink.