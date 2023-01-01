Parliamo italiano: L'Italiano commerciale. Parte 1. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем аудиокурс делового итальянского языка, который поможет вам почувствовать себя уверенней в общении с зарубежными партнерами. Освоив этот курс, вы легко сможете провести деловую встречу, пройти собеседование, заключить сделку, сделать заказ на товар, узнаете тонкости делового этикета. Каждый раздел аудиокурса посвящен определенной бизнес-теме и включает мини-диалоги, а также слова и выражения, сопровождающиеся параллельным переводом на русский язык. Для закрепления и активации слов и выражений предлагается обратный перевод с русского на итальянский.



Parliamo italiano: L'Italiano commerciale слушать на видеосервисе Wink.