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Паргелий. Андрей Деткин (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика, Триллеры18+
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Сюжет
Что бы было, если бы Гриф не встретил Алексея? Как сложились бы их судьбы? Смог бы Ява протянуть без грамотного поводыря? И Гриф? Кем он будет без Явы? Чем все закончится? И чем все окажется на самом деле? Неизвестно? Но ясно одно – Зона не меняется. Все такая же унылая, загадочная, опасная, жестока�я, кровожадная и иногда милостивая. Содержит нецензурную брань.
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