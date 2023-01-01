Парень из преисподней. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1974) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Главный герой повести «Парень из преисподней» – юный солдат с планеты Гиганда, где идeт бесконечная, жестокая и бессмысленная война. Получив в бою смертельное ранение, он был спасeн и перевезeн на Землю. Сможет ли Гаг – Бойцовый Кот, попав в счастливый и благополучный мир людей XXII века, приспособиться к земной жизни?



Парень из преисподней слушать на видеосервисе Wink.