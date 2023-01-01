Пардус. Бегущий в ночи. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пардус. Бегущий в ночи» – первая книга серии «Пардус» от признанного мастера молодежного фэнтези, автора «Пандемониума» и «Зерцалии». Никита еще вчера был обычным старшеклассником, а сегодня он – наследник могущественного мага Иллариона. Совсем скоро он, юный оборотень, должен пройти Обряд Воплощения. Его магическая сила крепнет не по дням, а по часам. Режутся когти, проглядывает звериный оскал. А враги не отстают: влиятельные магические ордены, хладнокровные коммерсанты, безумные ученые и назойливые личности из СМИ действуют все более изощренно и настойчиво. Им нужно захватить сверхсекретное оружие, вызывающее землетрясение, и при этом скрыть свои грязные дела. И еще им нужен Никита. Отвязаться от их преследования нет никакой возможности. В этой книге читателя ждут захватывающие погони, драки, достойные голливудских блокбастеров, и, конечно, любовь… Любовь юноши-оборотня и девушки-метаморфа, сжигающей молниями все, что ей не понравится…



Пардус слушать на видеосервисе Wink.