Параллельные миры – one. Огонь и пламя. Рутра Пасхов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Когда рождается наш разум? Ведь рождение своё мы не помним. А что было до того, когда мы формировались в теле матери? Какой момент считать началом появления нас в этом мире? Ведь тогда, когда мужчина с женщиной совершили ритуал и сперматозоид сошелся с яйцеклеткой, мы начались. Двое встретились и отправили двоих на встречу. Потом появилась мысль и, соблюдая правило логики, родила разум. Запутанные пары частиц разлетаются на невероятные расстояния и поддерживают мгновенную связь. Увы, мы желаем чуда, сомневаясь в нем, однако живем с ним, потому как оно часть реальности. У Рутры появилась идея фикс.



Параллельные миры – one слушать на видеосервисе Wink.