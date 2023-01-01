Парадокс упражнений. Научный взгляд на физическую активность, отдых и здоровье. Дэниел Либерман. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Все знают, что двигаться полезно. Но как двигаться и сколько — тут начинаются споры.10 тысяч шагов в день — мало или много? Правда ли, что сидение — это новое курение? Какие нагрузки полезнее — кардио или силовые? Наконец, если двигаться — благо, почему так трудно порой отправиться на пробежку? �Биолог Дэниел Либерман убежден: чтобы понять всю правду про физические упражнения, нужно заглянуть в наше далекое прошлое и поинтересоваться, какое мнение имеет сама эволюция насчет физкультуры.Ответ получился неожиданным и парадоксальным. Но, познакомившись с ним, вы будете знать про тренировки все самое важное!



Парадокс упражнений слушать на видеосервисе Wink.