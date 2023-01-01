Парадокс Севера. Виктория Побединская (книга, 2024) слушать онлайн

«Парадокс Севера» – это история любви, противостояния сложных характеров и выбора, которые каждый день делают герои. Быть страстным и обжигать холодом… Трость, черная карточка и холодный блеск серых глаз. В академии Севера знают все. Его боятся, его хотят, ему поклоняются. Фехтование – ее страсть. Диана учится в академии благодаря своему таланту. Но ей здесь не место. Что связывает Севера и бедную девочку с окраин? У любви и ненависти нет правил, как и у шрамов прошлого нет срока давности. У них на двоих одна боль и одна страсть. «Парадокс Севера» понравится всем поклонникам Анны Джейн и необычных историй любви.



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