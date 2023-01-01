Папина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

56-летний Петр Кузьменко был уверен, что его дочь – Настя несчастлива в браке – муж Виктор не обеспечивал ее, к тому же Петр увидел на руках у дочери синяки и решил, что Виктор бьет Настю. Петр понял, что надо развести дочь с мужем, для этого он придумал целую операцию: устроил зятя к себе на завод, где был директором и «повесил» на Виктора растрату. Виктор быстро раскусил Петра, но дал слово не рассказывать Насте о делах отца. Петра благородство Виктора не впечатлило. Он придумал еще один план: нанял девушку определенной профессии, которая должна была попасть в дом к Виктору и Насте, и в момент возвращения дочери Виктора домой разыграть постельную сцену. Все прошло, как по нотам. Настя бросила мужа и вернулась к отцу. Петр был счастлив, только Настя вскоре сообщила ему, что беременна, но она собирается избавиться от ребенка. Петр испугался за здоровье дочери, попытался помирить Виктора и Настю, но Настя отказалась с ним мириться. Петр понял, что единственный выход – рассказать Насте правду, что он сделал, попросив прощения у нее и у Виктора. Радостная Настя бросилась к отцу на шею и сообщила, что пошутила, беременность она придумала, чтобы разрешил ей соединиться с мужем. Петр пришел в ярость и прогнал дочь. Но вскоре он понял, что дочь не хотела причинять ему боль, она просто воспользовалась методами, которыми пользовался ее отец. Петр и Настя помирились.



Папина дочка слушать на видеосервисе Wink.