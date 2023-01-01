Папаша. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Год назад 45-летний бизнесмен Владимир Павлов ушел от жены Елены, с которой прожил больше 20 лет, к молоденькой любовнице Ляле, ровеснице собственной дочери. Дочь Владимира Мария не простила предательства и прекратила общение с отцом. И вот однажды Ляля сообщила Владимиру, что беременна. Владимир понял, что Ляля очень переживает, что их отношения никак не оформлены, и решается на развод с первой женой. От Елены Владимир узнает, что их дочь Маша бросила институт. Владимир приходит к Маше, чтобы поговорить, и видит, что дочь беременна, но она не замужем. Ее жених служит в армии. Владимир скоро станет не только отцом, но и дедом! Ляля же, несмотря на то, что Владимир решил развестись с Еленой и жениться на ней, все равно собирается сделать аборт. Владимир пытается уговорить Лялю сохранить ребенка, но никакие уговоры на нее не действуют. Ляля просит денег на теплые вещи, на дорогие продукты, необходимые в ее положении, но потом снова заговаривает об аборте. Тогда Владимир решается на крайнюю меру – он уговаривает дочь поговорить с его любовницей. Владимир надеется, что беременная Маша, которая ждёт ребенка с радостью, сможет объяснить Ляле, находящейся в таком же интересном положении, что материнство – это прекрасно! Владимир устраивает девушкам встречу в кафе. Однако выясняется, что Маша и Ляля учатся в одном институте, и у Ляли есть другой «жених» – байкер Денис, отчисленный за неуспеваемость и нигде не работающий. Владимир догадывается, что отцом ребенка Ляли может быть не он. Однако Ляля признается, что никакого ребенка вообще не будет. Она придумала историю с беременностью, чтобы вытянуть из Владимира побольше денег на ремонт мотоцикла Дениса. Владимир понимает, что бросил жену и дочь ради симпатичной аферистки. Владимир пытается вернуться к жене. Но жена его не принимает. И только после рождения внука Елена и Владимир понимают, что они нужны не только дочери, но и друг другу.



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