Пандемониум. Восход багровой ночи. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Восход багровой ночи» – девятая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! Оказавшись в школе для Темных, где царят страх, недоверие и ненависть, Тимофей Зверев быстро понимает, что это место – не для него. А в Клыково тем временем сгущаются тучи. Просыпаются Спящие и пытаются вновь занять место в этом мире. Городок сотрясают все новые убийства, Женя по-прежнему в коме, а яхта, на которой находились Ирина и Лиза, взлетела на воздух. Кто стоит за всеми этими убийствами? Друзья Тимофея, как всегда, пытаются вести собственное расследование параллельно с полицией. Им очень не хватает Зверева, и он это чувствует. Тимофей отчаянно рвется обратно в свой мир, но сбежать из школы Темных не так-то просто. Похоже, без хитрого плана побега не обойтись…Читает: Иван Литвинов © Евгений Гаглоев, 2020 © ООО «РОСМЭН», 2020 Запись произведена студией звукозаписи ВИМБО ©



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