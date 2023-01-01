Пандемониум. Верховная Мать Змей. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези Евгения Гаглоева. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! Жизнь в Санкт-Эринбурге кипит днем и ночью, – но что за ужасы скрываются за его современными фасадами и яркими огнями? Нет покоя и в окрестностях мегаполиса – тихий городок Клыково таит в себе немало страшных загадок. Тимофей, Димка и другие ученики академии каждый день узнают о себе что-то новое. Но их чудесные способности – источник не только удовольствия, но и бесконечных опасностей. Кто знает, какими жуткими приключениями может обернуться для юных Первородных обычная экскурсия? А как защитить их от рвущихся из небытия древних черных колдунов? Преподаватели академии день и ночь ломают голову, как уберечь своих подопечных, которые пока плохо представляют себе враждебный мир, готовый уничтожить их в любой момент. Цитаты: «Как вы недавно узнали, каждый из вас является потомком некоей кровной линии Первородных, – говорила Эвелина, показывая ученикам экспонаты музея. – Некоторым из вас уже известно, из какого рода вы происходите, другие пока не выяснили, но члены Королевского Зодиака постоянно работают над этим вопросом. Мы должны знать все о своих славных предках и понимать, от кого ведем родословную. В этом музее собраны различные предметы старины, являющиеся прямым доказательством существования Первородных». «Как только она произнесла заклинание, в серебристой глубине возникло два миндалевидных янтарных глаза с вертикальными змеин...Слушайте книгу.



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