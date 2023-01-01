Пандемониум. Силуэт в разбитом зеркале. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Силуэт в разбитом зеркале» – шестая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! С тех пор, как в Клыковском музее появился призрак, сотрудники потеряли покой. По ночам в залах сам собой зажигается свет, слышится пение, бьются вдребезги витрины и зеркала. Призрак не идет на контакт и ненавидит всех вокруг. Тимофей боится за Лизу, которая работает в музее, и, кажется, его тревоги не напрасны. Но опасность нависла не только над Лизой. Подруге Тимофея Серафиме Долмацкой угрожает кошмарный Мастер Игрушек, а Алису Василисину шантажирует юная ведьма Даша Киселева. Да и сам Тимофей все больше запутывается в своих родственных связях с темными Первородными. Что скажут друзья, если он откроет им свою тайну?



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.