Пандемониум. Орден Огненного Дракона. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Пандемониум. Орден Огненного Дракона» – двенадцатая книга серии «Пандемониум» признанного мастера молодежного фэнтези Евгения Гаглоева. Новые приключения и испытания в академии для детей со сверхспособностями! Наступил день, которого так боялись Светлые, о котором столетиями мечтали Темные. Великая Мать Змей провела ритуал, Огненный Дракон освободился от древних оков и начал свое воплощение в нашем мире. Грядет страшная битва между добром и злом. Злыдни, мавки, нетопыри, Огненные волки заполонили Клыково, осадили часовую башню, где трое учеников «Пандемониума» поддерживают над городом и окрестностями защитный купол. Пока купол цел, пока Светлые держат оборону, нечисть не выйдет за пределы города, но и помощь из Санкт-Эринбурга не придет. Старые друзья и враги раскрывают карты, гибнут бессмертные, оживают мертвые, разоблачен Змееносец. Но самое главное – кажется, Тимофей знает, как уничтожить Огненного Дракона.



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