Память русской души. Татьяна Грачева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге «Память русской души» Татьяна Грачева продолжает тематику своих предыдущих книг, уже известных многим читателям: «Невидимая Хазария», «Святая Русь против Хазарии», «Когда власть не от Бога». Основные темы, освещаемые в книге: историческая память народа – основа его безопасности экономические и политические диверсии против России стратегический обман – визитная карточка Запада подготовка Запада к антипартизанской войне в России военный проект России Ватикан и Ко – ударные силы в построении царства антихриста главные источники наших побед. Татьяна Грачева, как специалист по проблеме национальной безопасности, раскрывает причинно-следственные связи многих современных событий и дает грамотную оценку происходящего. Как патриот, горячо любящий Россию и как человек верующий, дает правильные духовные ориентиры и вдохновляет нас на борьбу за Русь Святую.



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