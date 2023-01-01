Память, как у слона. Как быстро прокачать свою память, даже если вы регулярно забываете выключить утюг или закрыть дверь. Константин Дудин (книга, 2020) слушать онлайн

Авторская методика даст вам возможность значительно улучшить свою способность к запоминанию любой информации. Представьте, если бы вы могли запоминать все практически на лету… Или хотя бы просто перестали забывать! Представьте, вы всегда помните, куда что положили, помните, что дверь закрыли, утюг выключили. Вы читаете книгу и запоминаете все, что вам необходимо. А подготовка к экзаменам или выступлениям проходит в семь раз быстрее! Иностранные слова, термины, определения, даты, пароли, адреса, номера телефонов, стихи, таблицы, списки и многое



Память, как у слона слушать на видеосервисе Wink.