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Памфлеты. Сергей Снегов (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика16+
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Сюжет
Творчество писателя-фантаста и популяризатора науки Сергея Александровича Снегова поняли и приняли не сразу. Его первый роман «Люди как боги» отвергли подряд сразу четыре издательства, потому что в обществе будущего, которое он создал в своем произведении, ощущалась явная нехватка коммунистической идеологии. И все-таки именно этот роман, впоследствии переведенный на восемь языков, принес писателю мировую известность. В сборнике «Памфлеты» мы хотели бы представить вам менее известные, но от этого не менее интересные произведения писателя, написанные в стиле политической сатиры.
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