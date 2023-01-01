Палец инженера. Артур Конан Дойл
Wink
Аудиокниги
Палец инженера. Артур Конан Дойл

Палец инженера. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

К доктору Ватсону за медицинской помощью обращается молодой инженер-гидравлик, который попал в очень странную и запутанную историю. Похоже, что кроме врачебной помощи ему не помешала бы и помощь хорошего специалиста по расследованию криминальных дел. Не вызывает никаких сомнений, что лучше Шерлока Холмса с этим не справится никто, вот только согласится ли знаменитый сыщик помочь несчастному юноше.

Палец инженера слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг