Палец инженера. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К доктору Ватсону за медицинской помощью обращается молодой инженер-гидравлик, который попал в очень странную и запутанную историю. Похоже, что кроме врачебной помощи ему не помешала бы и помощь хорошего специалиста по расследованию криминальных дел. Не вызывает никаких сомнений, что лучше �Шерлока Холмса с этим не справится никто, вот только согласится ли знаменитый сыщик помочь несчастному юноше.



Палец инженера слушать на видеосервисе Wink.