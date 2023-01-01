WinkАудиокнигиПалата №6 в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Антон Чехов,Дмитрий Быков
Палата №6 в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Антон Чехов,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература141 мин12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть Антона Павловича Чехова «Палата №6» в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной повести.
Палата №6 в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия слушать на видеосервисе Wink.