Палата №6 в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Антон Чехов,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть Антона Павловича Чехова «Палата №6» в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной повести.



Палата №6 в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия слушать на видеосервисе Wink.