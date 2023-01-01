Палата № 6 (Сборник). Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книгу вошли повести А.П.Чехова (1860–1904) «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Скучная история» и др. Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А.П.Чехов обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.



Палата № 6 (Сборник) слушать на видеосервисе Wink.