Палата № 6 (читает Максим Суханов). Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Антон Павлович Чехов «Палата №6» – история доктора, который сам становится пациентом. Опыт работы земским врачом позволил писателю предельно достоверно описать быт больницы, взаимоотношения врачей и больных. Текст полон горькой иронии и ощущения безнадежности. Повесть Чехова вдохновила о�громное количество режиссеров на экранизации и театральные постановки. «…Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа, вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества. <…> Я поражeн, очарован <…> Спасибо, спасибо, спасибо! Какой Вы силач!..» И.Е. Репин



Палата № 6 (читает Максим Суханов) слушать на видеосервисе Wink.