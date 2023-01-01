Палата № 6. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полное загадок, парадоксов и тревоги произведение А.П.Чехова, которое справедливо можно назвать как самым пессимистичным, так и наиболее жизнеутверждающим в его творчестве. В центре сюжета – история главного врача психиатрической больницы, оказавшегося ее пациентом. Доктор Андрей Ефимович �Рагин со своим одиночеством, отчужденностью, рефлексией – одна из ключевых фигур не только чеховского творчества, но и всей мировой литературы XX века.



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